Cioffi | Napoli stagione non preventivabile Inter spero porti a casa un titolo

Gabriele Cioffi, ex calciatore e allenatore, commenta a Radio Sportiva la sorprendente stagione del Napoli e l’obiettivo scudetto dell’Inter. La lotta tra le due squadre sta riscaldando l’aria di Serie A in un campionato ormai non preventivabile, con l’allenatore che spera in un successo per entrambe.

Gabriele Cioffi, allenatore ed ex calciatore è intervenuto a Radio Sportiva. L’ex tecnico dell’Udinese ha commentato la lotta scudetto tra Napoli e Inter e la stagione delle due squadre. IL COMMENTO – Gabriele Cioffi, ospite a Radio Sportiva, ha commentato l’andamento della Serie A in questa stagione. Il tecnico analizza la lotta scudetto tra Napoli e Inter, che domani sera darà il verdetto definitivo: «Inter aveva come obiettivo primato il campionato, provare a ripetersi, mentre la stagione del Napoli non è preventivabile. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cioffi: «Napoli stagione non preventivabile. Inter, spero porti a casa un titolo»

Altre letture consigliate

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Calcio a 5, Napoli-Meta Catania è il piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare

Il grande finale della stagione regolare di Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si avvicina, con tutte le partite in programma domenica 18 maggio alle 20.

Calcio a 5: Napoli-Meta Catania, piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare

L'ultimo turno della regular season di Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si preannuncia entusiasmante, con tutte e 8 le partite in programma per domenica 18 maggio alle ore 20.

Se ne parla anche su altri siti

Cioffi: “De Bruyne sarebbe un gran colpo, il Napoli può farlo. Sullo Scudetto…”

Da informazione.it: Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Lecce e con un passato in Premier League nel Birmingham, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole. Le parole di Cioffi a Kiss K ...

Cioffi: "De Bruyne al Napoli, sono fiducioso. Lotta scudetto: il mio pensiero"

Scrive msn.com: Il Napoli sta monitorando diversi ... calciatore che a fine stagione si svincolerà dal Manchester City. Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Lecce e con un passato in Premier League ...