Cinema sotto le stelle in riva al fiume

L’estate si avvicina e la città si prepara con eventi e iniziative per tutti. Tra i più attesi, torna il Cineforum all’aperto "Luce sul Fiume" sull’Isola Borromeo, con proiezioni gratuite dal domani fino al 25 luglio. Un’occasione per vivere momenti culturali sotto le stelle, immersi nella magia del cinema a ridosso del fiume.

Eventi cittadini e iniziative per i ragazzi, la città si prepara all'estate. Grande attesa anche per la seconda edizione del Cineforum all'aperto "Luce sul Fiume", che tornerà sulle rive dell' Isola Borromeo con un ricco calendario di proiezioni da domani al 25 luglio. Le serate a ingresso gratuito permetteranno agli spettatori di noleggiare una sedia per maggiore comfort al costo di 3 euro. Sette le proiezioni in programma il martedì e venerdì, un appuntamento per gli amanti del cinema arricchito da dibattiti al termine dei film.

