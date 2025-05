Ciclismo la Soudal Quick-Step resiste su Evenepoel | I contratti hanno un valore

Il ciclismo, tra tensioni e contratti da milioni, resta uno sport di grande rilevanza economica. La Soudal Quick-Step si conferma forte, resistendo alle voci su un possibile trasferimento di Evenepoel. Mentre si discute di sponsorizzazioni e accordi tra grandi team, il mercato si prepara a un'estate ricca di novitĂ e strategie, con il Belgio al centro dell'attenzione.

Roma, 22 maggio 2025 - Le voci di un imminente accordo tra Ineos Grenadiers e il colosso del carburante TotalEnergies per una sponsorizzazione molto importante da far partire giĂ dalla prossima stagione hanno a ruota investito anche il ciclomercato, con l'obiettivo Remco Evenepoel che è tornato in auge e al centro di pensieri e ragionamenti: tra sogno e realtĂ ci sono però la Soudal Quick-Step e le sue resistenze, esternate ai microfoni di WielerFlits da Jurgen ForĂ©.  Le dichiarazioni della Soudal Quick-Step su Evenepoel. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Soudal Quick-Step resiste su Evenepoel: "I contratti hanno un valore"

