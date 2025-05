Chiude la Ferramenta Tedeschi una storia lunga 104 anni | Il centro perde un tesoro

Dopo 104 anni di storia, la ferramenta Tedeschi chiude i battenti e il centro di Bologna perde un pezzo di tradizione. Dietro al bancone, Pierpaolo Parotto continua a servire i clienti con entusiasmo, simbolo di un’epoca passata fatta di passione e affidabilità . Un capitolo che si conclude, lasciando un’eredità fatta di attrezzi e memorie di una città che non dimenticherà .

Bologna, 22 maggio 2025 – Dietro quel bancone storico pieno di attrezzi, maniglie, chiavi e utensili di ogni tipo, Pierpaolo Parotto è impegnato con una cliente. Non smette di ascoltare e di sorridere. In fila, tanti aspettano il proprio turno. “ Questo è il meglio che c’è ”. Da 104 anni, alla Ferramenta Tedeschi non hanno mai smesso di servire i clienti, con competenza e passione. Ma ora, “per sopraggiunti limiti di età ”, scherza Parotto, deve chiudere i battenti. Fuori, sulla vetrina di via Farini, un grande cartello recita: ’Liquidazione totale per cessata attività ’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude la Ferramenta Tedeschi, una storia lunga 104 anni: “Il centro perde un tesoro”

La ferramenta amata da Dalla e Montezemolo chiude dopo 104 anni

Lo riporta msn.com: Chiusa una ferramenta, difficilmente se ne apre un’altra. Dopo 104 anni arrivano i saluti definitivi della Ferramenta Tedeschi di via ... «quindi chiude, senza il permesso dei suoi clienti?».

