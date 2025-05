Chi subisce la mossa di Consob su Unicredit

La recente mossa della Consob su Unicredit ha scosso il panorama finanziario. Sebbene l'ente fosse già attivo nelle autorizzazioni e nelle offerte in corso, questa sospensione di 30 giorni rappresenta un intervento deciso nel rischioso giuoco delle acquisizioni bancarie, accentuando le tensioni e le incertezze sul futuro strategico dell'istituto.

Alla fine la Consob è scesa in campo nel risiko bancario. Non che fosse assente, tra autorizzazioni varie alle offerte in corso, ma sospendere per 30 giorni

