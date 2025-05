Chi era il cardinal Marcel Lefebvre passato alla storia per il suo scisma

Monsignor Marcel Lefebvre, arcivescovo francese e fondatore della FSSPX, è una figura chiave del Novecento cattolico, noto per aver provocato uno scisma nella Chiesa. Passato alla storia per la sua opposizione alle riforme del Concilio Vaticano II, Lefebvre è simbolo di tensione tra tradizione e modernità, lasciando un'impronta duratura nel panorama cattolico mondiale.

Nel cuore del Novecento cattolico, una figura ha segnato profondamente il rapporto tra tradizione e modernità: monsignor Marcel Lefebvre. Francese, arcivescovo, missionario e infine fondatore della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), è ricordato soprattutto per lo scisma de facto provocato nel 1988 con la consacrazione di quattro vescovi senza l'approvazione del Papa. Un atto che ha scosso la Chiesa cattolica e che ancora oggi alimenta dibattiti sul significato della fedeltà alla tradizione.

