Chi è Gianni Riotta la storia e la carriera del giornalista

Gianni Riotta, nato a Palermo, è un eminente giornalista italiano. Figlio di Salvatore Riotta, redattore del “Giornale di Sicilia”, ha iniziato presto la sua carriera, già a 17 anni, dimostrando un talento precoce e passione per il giornalismo. Nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti testate nazionali e internazionali, affermandosi come una delle voci più autorevoli del panorama mediatico italiano.

Giovanni Riotta, detto Gianni, è nato a Palermo, influenzato da suo padre Salvatore Riotta, redattore del " Giornale di Sicilia", ha mostrato autonomamente un precoce interesse per il giornalismo. Infatti, a soli 17 anni ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo, come corrispondente per " Il Manifesto". In più, ha avuto modo di collaborare con delle pagine culturali del " Giornale di Sicilia". Dopo essersi laureato in Filosofia all' Università di Palermo con una tesi sul concetto di verità nei linguaggi formalizzati, nel 1976 si è trasferito a Roma.

Gianni Riotta: vita e carriera del giornalista, scrittore e docente

