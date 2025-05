Che meraviglia! Meghan Markle e Harry le rarissime nuove immagini dei figli

Ecco le nuove rare immagini dei figli di Meghan Markle e Harry, un gesto affettuoso che conquista il cuore dei fan. Dopo sette anni dal loro matrimonio, i duci di Sussex continuano a sorprendere, condividendo momenti di intimità e felicità della loro famiglia, lontani da occhi indiscreti. Un’evoluzione che testimonia l’amore e la crescita dei loro figli.

Sono passati sette anni da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato il loro “sì” in una cerimonia che ha catturato l’attenzione del mondo intero. Un matrimonio che molti credevano destinato a naufragare, travolto dal peso della Corona, dalle critiche incessanti della stampa britannica e dalle fratture con la famiglia reale. Eppure, oggi, la coppia sembra voler dimostrare che il loro legame non solo resiste, ma si rafforza con il tempo. Lo fa attraverso un gesto semplice ma carico di significato: una bacheca fotografica pubblicata su Instagram per celebrare l’anniversario, colma di immagini private, date speciali e dediche. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

