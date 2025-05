Cepagatti accoglie Faiolo | una giornata di scambio culturale nel segno dell’amicizia tra comunità

A Cepagatti si è svolta una giornata dedicata allo scambio culturale e all’amicizia tra comunità, ospitando una delegazione di Faiolo, frazione di Montegabbione (TR). Organizzata dalla pro loco e dal Comune, l’evento ha valorizzato l’accoglienza, la cultura e i legami tra territori, rafforzando i rapporti e promuovendo un giorno di condivisione e amicizia tra le comunità.

Una giornata all'insegna dell'accoglienza, della cultura e dell'amicizia tra territori si è svolta a Cepagatti, dove la locale pro loco, in collaborazione con il comune, ha avuto l'onore di ospitare una delegazione proveniente da Faiolo, frazione del comune di Montegabbione (TR), in Umbria.

