Bologna, 22 maggio 2025 – Con l’arrivo dell’estate, si avvicina il momento di organizzare le vacanze dei più piccoli. Cento campi estivi e l’iniziativa Estate Ragazzi offrono un’opportunità ideale alle famiglie per trascorrere il tempo in modo costruttivo e divertente. Un’ampia scelta di attività che supportano genitori e bambini in questa lunga stagione di pausa scolastica.

Bologna, 22 maggio 2025 – L’anno scolastico ormai è agli sgoccioli. Il che, per la maggior parte dei genitori, significa una cosa sola: la lunga traversata estiva in cui si dovrà conciliare, con ulteriori equilibrismi, il lavoro e le attività dei regazzi a casa per mesi. E dunque, la puntata di oggi del nostro podcast dedicato alle Le voci della scuola, non poteva non avere come tema centrale quello dei centri estivi. Proprio in questi giorni si stanno perfezionando le domande di chi ha fatto richiesta al Comune, che quest’anno ha cambiato il sistema informatico dopo le difficoltà con i ’click day’ del passato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cento ‘campi solari’ ed Estate Ragazzi: tutte le attività dedicate alle famiglie

