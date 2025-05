CdS – Fiorentina Beltran in bilico | ultimo tango viola

La situazione di Lucas Beltrán con la Fiorentina rimane incerta, dopo aver saltato l'ultima sfida a causa di squalifica. Con il suo futuro ancora da definire, il suo ruolo nel club viola è in bilico, lasciando spazio a dubbi sul suo destino nella stagione 2024/25. Ecco l’ultimo aggiornamento, mentre si avvicina il potenziale "ultimo tango" a Firenze.

2025-05-21 07:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: FIRENZE – Ha saltato per squalifica l'ultima gara casalinga, quella che poteva essere la sua ultima al Franchi. Perché della Fiorentina 202425 non v'è certezza, figuriamoci sulla situazione di Lucas Beltran, in bilico tra un'ulteriore opportunità in Italia e il ritorno nella comfort zone, in Argentina. Beltran, ritorno a casa. Sul Vikingo si sono riaccesi gli interessi del River Plate: Marcelo Gallardo, tecnico che lo lanciò a diciassette anni con i Millionarios, è tornato sulla panchina del colosso di Buenos Aires e ha provato a richiamare tanti dei suoi fedelissimi (con Martinez Quarta ad esempio ci è riuscito); Beltran potrebbe fare al caso del suo ex club già da subito, visto che il River sarà impegnato a metà giugno negli Stati Uniti per il Mondiale per Club ed è alla ricerca di un altro attaccante.