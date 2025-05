Caso poggi | chi è stefania cappa e cosa fa nella sua vita lavorativa

Stefania Cappa è una professionista coinvolta nel caso di Chiara Poggi, una delle vicende giudiziarie più discusse in Italia. La sua esperienza lavorativa e i ruoli svolti nel contesto investigativo contribuiscono a ridefinire la complessa ricostruzione dei fatti, che vede al centro una vicenda irrisolta da oltre vent’anni.

Il caso di Chiara Poggi, una delle vicende giudiziarie più discusse in Italia, si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero rivoluzionare la ricostruzione dei fatti. Dopo quasi vent'anni dalla tragica scomparsa della giovane di Garlasco, l'attenzione degli inquirenti si riaccende su piste investigative precedentemente trascurate. In particolare, emergono dettagli riguardanti due cugine coinvolte indirettamente nelle indagini, grazie a messaggi e conversazioni che potrebbero cambiare le sorti dell'intera vicenda giudiziaria.

Nuove indagini riaccendono il caso Chiara Poggi, con 280 messaggi e un SMS inquietante al centro dell’attenzione.

Nel 2008, Stefania Cappa rivelò ai carabinieri i retroscena di un controverso fotomontaggio con la cugina Chiara Poggi.

Nuove rivelazioni sul caso Garlasco scuotono l'opinione pubblica: un video inedito trasmesso da "Chi l’ha visto?" svela un dialogo riservato tra Alberto Stasi e Stefania Cappa.

