Cartello in un negozio a Milano | Gli israeliani sionisti non sono benvenuti

In pieno centro a Milano, un negozio ha affisso un cartello in ebraico con il messaggio "Israeli sionisti non sono benvenuti qui", accompagnato da altri avvisi contro la guerra e simboli di protesta. La mostra ha suscitato forti polemiche e proteste, accendendo il Dibattito sulla libertĂ di espressione, l'antisemitismo e le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente.

Ha suscitato polemiche e proteste un cartello apparso a Milano sulla porta di una merceria nel pieno centro con la scritta in ebraico "israeliani sionisti non sono i benvenuti qui", sotto a un altro cartello con la scritta Stop War e il disegno di due razzi, uno con sopra la bandiera palestinese e uno con quella israeliana. A raccontarlo sui suoi social è stato Roberto Della Rocca, ex membro della Camera di commercio israelo-italiana. Anche un video, pubblicato da una ragazza di origine israeliana che ha avuto un alterco con la proprietaria del negozio è diventato virale in poche ore. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cartello in un negozio a Milano: "Gli israeliani sionisti non sono benvenuti"

Scopri altri approfondimenti

In un negozio a Milano compare un cartello antisemita: «Israeliani e sionisti non sono i benvenuti qui» – Il video

A Milano, in via Statuto, un negozio ha esposto un cartello antisemita che vieta l’ingresso a israeliani e sionisti.

“Israeliani sionisti non benvenuti”, il cartello in ebraico sulla vetrina di un negozio nel centro di Milano

Un cartello in ebraico affisso su una vetrina nel centro di Milano ha suscitato polemiche, con la frase “Israeliani sionisti non sono benvenuti qui”.

“Israeliani non benvenuti”, polemiche su cartello in negozio a Milano

A Milano, un negozio del centro ha suscitato polemiche con un cartello in ebraico in cui si esternava che "Israeliani e sionisti non sono benvenuti".

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gli israeliani sionisti non sono benvenuti qui: frase shock in ebraico apparsa in un negozio del centro di Milano; Gli israeliani sionisti non sono benvenuti qui”: la frase shock (in ebraico) su una vetrina in centro a Milano; Qui i sionisti non sono benvenuti. Il cartello choc in un negozio a Milano; Gli israeliani sionisti non sono benvenuti: la scritta shock (in ebraico) sulla vetrina di un negozio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cartello esposto in un negozio di Milano in ebraico: "Israeliani e sionisti qui non sono benvenuti"

Si legge su msn.com: Un cartello scritto in ebraico Israeliani e sionisti non sono i benvenuti qui è stato messo sulla porta di un negozio nel pieno centro di Milano. A denunciarlo, in un post con foto della merceria in q ...

Milano, cartello choc contro gli israeliani in un negozio: "Non sono i benvenuti"

Secondo iltempo.it: È stato rimosso il cartello in ebraico che recitava "israeliani sionisti non sono i benvenuti qui" che era stato messo sulla porta ...

“Israeliani sionisti non sono benvenuti qui”. Il cartello in ebraico sulla vetrina di un negozio a Milano. I titolari: “Frase interpretata male”

Scrive msn.com: A denunciare il fatto è stato Roberto Della Rocca, in un post su Facebook, corredato da alcune fotografie. I titolari, che hanno tolto la scritta, hanno spiegato: â€śÈ stata data un'interpretazione sbag ...