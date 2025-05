Caparezza torna in tour nel 2026 | Catania unica tappa siciliana

Caparezza torna in tour nel 2026, portando la sua musica in tutta Italia. L’unica tappa siciliana si terrà a Catania, il 7 agosto alla Villa Bellini, per il “Sotto il Vulcano Fest”. Dopo un lungo periodo di assenza, l’artista pugliese promette un concerto imperdibile, coinvolgendo il pubblico con il suo stile unico e contundente.

Caparezza torna finalmente sul palco con un tour che attraverserà l’Italia nell’estate 2026, e tra le tappe, spicca anche quella di Catania, in programma il 7 agosto alla villa Bellini per il “Sotto il Vulcano Fest”. Sarà l’unica data siciliana del tour. L’artista pugliese, assente dalle scene. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Caparezza torna in tour nel 2026: Catania unica tappa siciliana

Altre letture consigliate

Caparezza torna sul palco nel 2026 a 4 anni dall’ultimo tour: oltre 20 date nei principali festival italiani

Nel 2026, Caparezza torna live dopo quattro anni, con oltre 20 concerti nei principali festival italiani da giugno a settembre.

Caparezza torna live con tour nei principali festival italiani dal 26 giugno al 5 settembre 2026

Caparezza torna live nel 2026 con un emozionante tour nei principali festival italiani dal 26 giugno al 5 settembre.

Caparezza in concerto nel 2026: come acquistare i biglietti per il tour

Caparezza torna dal vivo nel 2026 con un nuovo tour imperdibile. Dopo l’annuncio dell’evento, scopri come acquistare i biglietti e non perdere questa occasione di vivere un’esperienza unica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caparezza torna dal vivo, le date del tour 2026; Caparezza torna a esibirsi dal vivo dopo quattro anni; Caparezza torna in tour nel 2026: Catania unica tappa siciliana; Caparezza torna live nel 2026: tutte le date del tour. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caparezza torna in tour nel 2026: unica data nelle Marche al NoSound Fest di Servigliano

Si legge su ilmartino.it: L’artista pugliese sarà protagonista al Parco della Pace il 17 luglio 2026, nell’unica data marchigiana del suo tour, annunciato dopo quattro anni di assenza dai palchi, che lo vedrà esibirsi in 20 tr ...

Caparezza torna a sorpresa in tour nel 2026: date ufficiali e biglietti per i concerti

Segnala tag24.it: Caparezza ha annunciato un nuovo tour nel 2026: ecco tutte le date ufficiali, i prezzi dei biglietti e la possibile scaletta dei concerti ...

Caparezza torna dal vivo, le date del tour 2026

Da tg24.sky.it: Caparezza torna live nel 2026 con oltre 20 date sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Il rapper ha recentemente annunciato sui suoi social di essere al lavoro su nuova ...