cantine aperte le 44 tappe del viaggio alla scoperta delle produzioni umbre

Le Cantine Aperte, giunta alla sua 44ª edizione, invita a scoprire le eccellenze vinicole umbre attraverso un viaggio tra 44 cantine. Sabato 24 e domenica 25 maggio, l’evento rappresenta l’appuntamento enoturistico più atteso dell’anno, offrendo l’opportunità di esplorare le produzioni di un territorio ricco di tradizione e qualità. Un viaggio al cuore del vino umbro da non perdere.

Cantine Aperte 2025 - Cantina Pizzolato

Ti aspettiamo per un’esperienza indimenticabile tra vigneti e sorsi prelibati. Scopri la nostra cantina, assapora i vini biologici e lasciati coinvolgere dalle storie che rendono ogni calice speciale.

Anteprima Cantine Aperte a Palmanova Village

In occasione dell’Anteprima Cantine Aperte, Palmanova Village si trasforma in un percorso sensoriale dedicato ai vini friulani.

Sono 44 le 'Cantine aperte' in Umbria per l'edizione 2025

Cantine aperte 2025: l’elenco regione per regione. Wine Experience, oltre la degustazione c’è di più

Si legge su quotidiano.net: Pic-nic o yoga in vigna, jeep tour e laboratori di sughero, masterclass con l’enologo e angolo mixology. E ancora itinerari in barca, a cavallo o in e-bike, merende tra i grappoli d’uva, concerti rock ...