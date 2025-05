Cantine Aperte a Verona | dalla Valpolicella al Lago di Garda degustazioni in paesaggi mozzafiato

Dal 24 al 25 maggio, Cantine Aperte a Verona offre un’indimenticabile esperienza tra vigneti, paesaggi mozzafiato e degustazioni nelle suggestive terre di Valpolicella, Lago di Garda e Soave. Un weekend di escursioni, tour in trenino e incontri con i produttori, per scoprire i segreti del territorio e degustare vini pregiati immersi in scenari unici.

Il weekend del 24 e 25 maggio torna Cantine Aperte, l’evento che porta il pubblico direttamente a casa dei produttori. Anche la provincia di Verona, con le sue colline, la Valpolicella, il Lago di Garda e le terre del Soave, partecipa con un’offerta ricca di esperienze. Tour in trenino tra i. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Cantine Aperte a Verona: dalla Valpolicella al Lago di Garda, degustazioni in paesaggi mozzafiato

Approfondisci con questi articoli

Cantine Aperte a Verona: dalla Valpolicella al Lago di Garda, degustazioni in paesaggi mozzafiato

Dal 24 al 25 maggio, Cantine Aperte a Verona invita a scoprire i paesaggi incantati delle colline, Valpolicella, Lago di Garda e terre del Soave.

Cantine Aperte a Verona: dalla Valpolicella al Lago di Garda, degustazioni in paesaggi mozzafiato

Dal 24 al 25 maggio torna Cantine Aperte a Verona, un'esperienza unica tra le colline della Valpolicella, il Lago di Garda e le terre del Soave.

Cantine Aperte 2025 - Cantina Pizzolato

Ti aspettiamo per un’esperienza indimenticabile tra vigneti e sorsi prelibati. Scopri la nostra cantina, assapora i vini biologici e lasciati coinvolgere dalle storie che rendono ogni calice speciale.

Se ne parla anche su altri siti

Cantine Aperte a Verona: dalla Valpolicella al Lago di Garda, degustazioni in paesaggi mozzafiato; Veneto, Vogadori: Cantine Aperte 23, 24 e 25 maggio 2025; Cantine Aperte a Verona: dalla Valpolicella al Lago di Garda, degustazioni in paesaggi mozzafiato; Cantine aperte questo weekend a Treviso e in Veneto, tantissimi eventi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cantine Aperte a Verona: dalla Valpolicella al Lago di Garda, degustazioni in paesaggi mozzafiato

Lo riporta veronasera.it: Tour con trenino nei vigneti storici, visite guidate, passeggiate, gnocchi di malga, degustazioni vista lago con calici e cicchetti ...

Cantine Aperte, Giancarlo Perbellini tenterà i visitatori con le sue creazioni: l'esperienza di The Library

Riporta ilgazzettino.it: Torna Cantine Aperte, l'ormai tradizionale weekend (quest'anno il 24 e 25 maggio) in cui sarà possibile non solo assaggiare i grandi vini italiani ma soprattutto entrare in ...

Cantine aperte questo weekend a Treviso e in Veneto, tantissimi eventi

Segnala trevisotoday.it: Non solo vino: mercatini, musica, tour in barca, tour in bici e apecar, aperitivi al tramonto, passeggiate a cavallo, giochi da tavola per bambini ...