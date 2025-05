Canti della Resistenza e canzoni partigiane all’Archivio di Stato il Concerto per Paolo

Giovedì 29 maggio alle 17,30, all’Archivio di Stato di Piacenza, si terrà il "Concerto per Paolo", un omaggio ai canti della Resistenza e alle canzoni partigiane. L’evento, nell’ambito della mostra dedicata al comandante Paolo Alberto Araldi, coinvolge l’orchestra e il coro del liceo "Gioia" di Piacenza, diretti da Franco Marzaroli e Ilaria Italia, per ricordare i valori della libertà e della fratellanza.

Giovedì 29 maggio alle ore 17,30 all’Archivio di Stato di Piacenza (secondo piano di Palazzo Farnese) nell’ambito della mostra dedicata al "comandante Paolo" Alberto Araldi, carabiniere e partigiano, l’orchestra e il coro del liceo "Gioia" di Piacenza diretti da Franco Marzaroli e Ilaria Italia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Canti della Resistenza e canzoni partigiane, all’Archivio di Stato il "Concerto per Paolo"

Approfondisci con questi articoli

Canti della Resistenza e canzoni partigiane, all’Archivio di Stato il "Concerto per Paolo"

Giovedì 29 maggio alle 17:30, presso l’Archivio di Stato di Piacenza, si terrà il “Concerto per Paolo”, un evento dedicato ai canti della Resistenza e alle canzoni partigiane.

Scafati: arrestato per furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Il 7 maggio, i Carabinieri di Scafati hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.

Eurovision Song Contest 2025, chi è passato alla finale? La classifica della prima semifinale: canzoni e cantanti del 13 maggio

È calato il sipario sulla prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, svoltasi alla St. Jakobshalle di Basilea, Svizzera.

FESTA D'APRILE - Radio Libertà

Video FESTA D'APRILE - Radio Libertà Video FESTA D'APRILE - Radio Libertà

Ne parlano su altre fonti

Concerto per Paolo; Calendasco ricorda i primi sindaci dopo la Liberazione; Canti della Resistenza e canzoni partigiane all’Archivio di Stato il Concerto per Paolo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bella Ciao. Il canto della resistenza

2duerighe.com scrive: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ...

‘Bella ciao’, origine e significato della canzone diventata inno della Resistenza

Da quotidiano.net: Universalmente riconosciuta come l'inno della Resistenza italiana ... un inno “ufficiale”: la canzone non era ancora diffusa in modo capillare come altri canti partigiani, quali “Fischia ...

"Bella ciao", origini e versioni di una canzone "resistente"

Riporta rockol.it: L’ultimo grande caso che riguarda ‘Bella ciao’ risale a poco meno di un decennio fa, in una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni, ‘La casa di carta’ di Netflix. Il personaggio centrale ...