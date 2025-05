Cannes 2025 | il vero protagonista è l’amore

Cannes 2025 si prepara a incantare il mondo con il suo mix di glamour e romanticismo. Mentre abiti da sogno brillano sotto i flash dei fotografi, gli eventi esclusivi e le prime cinematografiche catturano l'attenzione. Ma quest'anno, il vero protagonista è l'amore, con coppie vip che sfilano fianco a fianco, rendendo omaggio alla magia dei legami e della bellezza.

Tra abiti da sogno, flash incessanti dei fotografi, attesissime première ed eventi esclusivi, Cannes si trasforma – come ogni anno, per due settimane – nel luogo che riunisce decine di star hollywoodiane. In questo palcoscenico, trionfa anche l’amore. Le coppie vip sfilano fianco a fianco sul red carpet, tra sguardi complici, baci rubati e outfit coordinati. Che si tratti di una passerella ufficiale o di un’apparizione più discreta, le vip non perdono occasione per mostrare il lato più romantico della loro vita privata. In questa edizione più che mai, la passione brilla sotto il sole della Croisette... 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Cannes 2025: il vero protagonista è l’amore

Andie MacDowell a Cannes 2025, capelli grigi raccolti, smoking e scarpe gioiello - Andie MacDowell conquista Cannes 2025 con un'eleganza senza tempo. I suoi capelli grigi raccolti e il raffinato smoking, abbinato a scarpe gioiello, incarnano alla perfezione lo stile mannish che continua a dominare le passerelle. continua a leggere

Cannes 2025: Sorry, Baby, un esordio folgorante che si tiene in equilibrio tra dramma e humor - “Mi è successo qualcosa di molto brutto”, dice Agnes, studentessa post laurea e neodocente: quel qualcosa è una violenza sessuale che ha subìto e che cerca ad ogni costo di rimuovere, asserendo agi al ... Lo riporta mymovies.it

Festival di Cannes 2025, i vincitori: a Jafar Panahi la Palma d’oro per A simple accident - A simple accident di Jafar Panahi Palma d’oro a Cannes 2025. Il brasiliano Wagner Moura ha ricevuto il premio come miglior attore maschile per il suo ruolo in O agente secreto, di Kleber Mendonca Filh ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Emily Ratajkowski a Cannes 2025: il mini bauletto Gucci è il pezzo tendenza del suo look street chic - Non ancora avvistata sul red carpet, Emily Ratajkowski è arrivata Cannes 2025: ecco i dettagli del primo look con mini bauletto Gucci ... Segnala vogue.it