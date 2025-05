Cannavaro sottolinea | Fondamentale avere l’Inter in finale il 31

Fabio Cannavaro sottolinea l'importanza per l’Inter di arrivare in finale il 31 maggio, anche se l’attenzione è rivolta alla Champions League. I nerazzurri sono pronti ad affrontare il Como, consapevoli di dover terminare bene il campionato per evitare rimpianti, mentre si proiettano verso un appuntamento fondamentale.

L'Inter è pronta ad affrontare il Como, anche se la testa è rivolta anche alla finale di Champions League. Fabio Cannavaro ha parlato proprio dei nerazzurri e del loro importante appuntamento del 31 maggio. FAVORITA – L'Inter deve finire bene il campionato per non avere rimpianti in caso succedesse qualcosa di impensabile a Napoli. Il pallone d'oro, Fabio Cannavaro, su Sky Sport, ha un'idea ben precisa sulla forza dei nerazzurri in campo Europeo: « Mi aspetto un'Inter che partirà da favorita perché comunque ha più esperienza a giocare queste tipo di partite ed ha dei giocatori che hanno già disputato delle finali.

