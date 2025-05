Campotto il vertice coi residenti | Il ponte sarà ultimato ad agosto

Il ponte sull’Idice, inattivo da oltre un anno, sarà completamente ristrutturato entro luglio, con termine previsto tra fine luglio e Ferragosto. Questa buona notizia è stata condivisa durante il vertice con i residenti, annunciando anche il completamento del nuovo ponte e la ripresa delle attività nel quartiere, promesse fondamentali per la ripresa e il rilancio della zona.

Verso la fine del mese di luglio, Ferragosto al più tardi, sarà completato il ponte sull’Idice, inagibile da circa un anno e poi demolito. Lo hanno annunciato il presidente della Provincia, Daniele Garuti, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini e l’ingegnere capo della Provincia, Luca Capozzi, che ha incontrato l’altra sera nell’ostello i residenti di Campotto, riuniti in un’assemblea che dire partecipata è poco. La struttura era traboccante di folla, che arrivava ben oltre il corridoio. Tra i presenti l’intera giunta comunale di Argenta e anche una rappresentanza della giunta di Molinella, il vicesindaco Morena Gruppioni e l’assessore a Manutenzione stradale e Viabilità Maurizio Mantovani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campotto, il vertice coi residenti: "Il ponte sarà ultimato ad agosto"

