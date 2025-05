Cambi di poltrona in Stellantis

In Stellantis si susseguono i cambi di poltrona, con nuove nomine in ruoli chiave. Danilo Coglianese, esperto in Economia e Marketing, assume la responsabilità della Gestione Eventi per la Regione Enlarged Europe, mentre Andrea Laura Siro Brigiano viene nominata a capo della Comunicazione, segnando importanti novità nella strategia del gruppo.

(Adnkronos) – Cambi di poltrone in Stellantis, nello specifico Danilo Coglianese, laureato in Economia e un master in Marketing assume il ruolo di Responsabile della Gestione Eventi nella Regione Enlarged Europe di Stellantis mentre Andrea Laura Siro Brigiano è nominata responsabile della Comunicazione Press dei brand FIAT e Abarth. Danilo Coglianese ha iniziato la .

