Cambi di poltrona in Stellantis

In Stellantis, si registrano importanti cambi di ruolo: Danilo Coglianese, con laurea in Economia e un master in Marketing, assume la responsabilità della Gestione Eventi nella regione Enlarged Europe, mentre Andrea Laura Siro Brigiano viene nominata responsabile della Comunicazione. Queste nomine evidenziano il rinnovamento manageriale e l'impegno dell'azienda nel rafforzare le proprie strategie territoriali.

