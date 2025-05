Calvignano | ottanta elettori nove candidati sindaco E uno solo risiede in paese

Calvignano, con appena 111 abitanti, si prepara alle elezioni amministrative del 22 maggio 2025. Nove candidati si contendono la leadership, ma solo uno risiede nel paese. Un momento di grande fermento in un borgo delle colline dell’Oltrepò Pavese, dove la comunità si avvicina alla scelta del nuovo sindaco tra vecchi e nuovi volti.

Calvignano, 22 maggio 2025 – Poco più di cento abitanti e poco meno di cento candidati in corsa per conquistare uno scranno da sindaco. Calvignano, comune della provincia che conta 111 abitanti abituati a vivere sulle colline dell’Oltrepò Pavese, tra Casteggio e Montalto Pavese dove l’aria è buona e il cibo anche migliore, domenica e lunedì andrà alle urne per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. A febbraio, infatti, il primo cittadino Marco Casarini, che alla guida della lista “Calvignano futura“ aveva vinto le ultime elezioni con il 90,91% dei consensi, è deceduto sparandosi un colpo di pistola nella sua trattoria e ora è necessario rinnovare l’amministrazione comunale finora nelle mani del vicesindaco Andrea Doria che ha deciso di non presentarsi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it