Calendario Europei tuffi 2025 oggi | orari 22 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 22 maggio, inizia a Antalya l'Europeo di tuffi 2025, un evento cruciale per il nuoto europeo nel post olimpico. La Nazionale italiana apre il conto alla rovescia verso Los Angeles, con orari, streaming e TV disponibili per seguire le gare. Una tappa fondamentale per valutare le potenzialità degli atleti e il livello del continente.

Oggi, giovedì 22 maggio, prima giornata degli Europei 2025 di tuffi ad Antalya (Turchia). Una rassegna importante per capire lo stato dell'arte nel Vecchio Continente nell'anno post olimpico. La Nazionale italiana parte così per il nuovo quadriennio a Cinque Cerchi che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028, aprendo alle nuove leve che vorranno ritagliarsi un ruolo di primo piano. Per la circostanza il direttore Oscar Bertone ha composto una squadra tra solide certezze come Chiara Pellacani, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, e quale giovane in rampa di lancio.

Agli Europei di Tuffi 2025, l'Italia scenderà in vasca con nove atleti, puntando a conquistare medaglie lungo il percorso. Questi campionati rappresentano un importante test mondiale per i tuffatori azzurri, con un ricco calendario di gare, orari, e possibilità di seguire le competizioni in TV e streaming, tra cui le gare di oggi, 22 maggio.

