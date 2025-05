Cagliari a Napoli senza due ex | convocato un ‘parente’ di… Barella

Domani, a Napoli, il Cagliari affronta una sfida importante senza due ex e con un parente di Barella in squadra, che ha riscosso grande affetto da Nicolò. La partita, decisiva per lo scudetto, attirerà l’attenzione di tutto il calcio, coinvolgendo anche l’Inter, vicina alla corsa tricolore. Un incontro atteso tra tensioni e emozioni.

Il Cagliari domani in campo a Napoli in un match che interesserà da vicino anche l’Inter. Non ci saranno due ex tra le fila dei sardi, mentre convocato un giocatore molto caro a Nicolò Barella. CAGLIARI DI SCENA A NAPOLI – Tra 24 ore si deciderà definitivamente lo scudetto: il Napoli ospita il Cagliari al Diego Armando Maradona, mentre l’Inter sarà ospite sul campo del Como ( diramata la lista dei 26 convocati ). A proposito del match si giocherà al Maradona, Davide Nicola, allenatore dei sardi, ha appena diramato la lista dei giocatori convocati. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cagliari a Napoli senza due ex: convocato un ‘parente’ di… Barella

