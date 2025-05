Caccia l’ira dei Comprensori alpini | No alla deregulation Ecco cosa succede se passa l’emendamento

I presidenti dei Comprensori Alpini si scagliano contro la deregulation, chiedendo di bloccare un emendamento che potrebbe compromettere la tutela della fauna selvatica. In una lettera indirizzata ad Attilio Fontana, Federico Romani, all'assessore Beduschi e ai consiglieri regionali, avvisano: se passerà, rischiano conseguenze gravi per l'ambiente e la gestione alpina.

I presidenti dei Comprensori Alpini chiedono ad Attilio Fontana e Federico Romani, nell'ordine presidente della Giunta e del Consiglio regionale, ma anche all'assessore Alessandro Beduschi e ai consiglieri al Pirellone, di "non votare" l'emendamento alla legge che tutela la fauna selvatica e disciplina la caccia presentato da Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Motivo? Se l'emendamento dovesse essere approvato, "si potranno fare appostamenti fissi praticamente ovunque", in aree sottoposte a maggior tutela, spiegano i presidenti dei Comprensori.

La battaglia tra i Comprensori alpini e le autorità si intensifica, con i primi che gridano "No alla deregulation" e denunciano rischi per la sicurezza e l'equilibrio del settore. Se l'emendamento dovesse passare, potrebbero verificarsi conseguenze negative per la gestione delle attività di caccia e per la tutela ambientale, mettendo a rischio il patrimonio naturale delle Alpi.

