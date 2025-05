Busta paga scatta l’aumento mensile da 230 euro più una tantum da 1000 euro | ecco per chi

È stato raggiunto un accordo che riconosce un aumento salariale di 230 euro al mese e un bonus straordinario di 1.000 euro, destinato ai lavoratori del settore trasporti e ferrovie. La firma dell’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e aziendale rappresenta un’importante novità per i dipendenti coinvolti, garantendo miglioramenti economici e future stabilità.

Un aumento, in busta paga, da 230 euro al mese. È stata siglata con l’Agens, l’Agenzia confederale dei trasporti e servizi, l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la mobilità e le attività ferroviarie. Firmata anche l’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del gruppo Fs con i vertici aziendali. Entrambi i contratti erano scaduti il 31 dicembre 2023. A comunicarlo sono i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal: i contratti rinnovati “scadranno il 31 dicembre 2026”, spiegano le sigle evidenziando che il via libera arriva dopo 18 mesi di trattative. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Busta paga, scatta l’aumento mensile da 230 euro più una tantum da 1000 euro: ecco per chi

