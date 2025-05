Buonumore in musica | il ricavato del concerto a sostegno dei ragazzi autistici

Il Lions Club e il Leo Club Fasano organizzano “Buonumore in musica,” un concerto di beneficenza che si terrà il 1° giugno 2025 al Teatro Sociale di Fasano. Con il patrocinio del Comune, l’evento sarà dedicato a sostenere i ragazzi autistici, offrendo musica di qualità con protagonisti come Anna Bagorda al contrabbasso. Un’occasione per unire divertimento e solidarietà.

FASANO - Il Lions Club e il Leo Club Fasano ha promosso il concerto di beneficenza “Buonumore in musica” in programma per il primo giugno 2025, ore 20.00, presso il Teatro Sociale a Fasano. Il concerto, patrocinato dal Comune di Fasano, vedrà come protagonisti Anna Bagorda (contrabbasso. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Buonumore in musica”: il ricavato del concerto a sostegno dei ragazzi autistici

Contenuti che potrebbero interessarti

Ezio Bosso, musica per la pace: il concerto con Emergency a cinque anni dalla scomparsa del Maestro

Domenica 18 maggio, la Basilica di San Petronio a Bologna ospiterà un concerto in onore di Ezio Bosso, a cinque anni dalla sua scomparsa.

"Guariento in Musica", il concerto alla Reggia dei Carraresi

La Reggia Carrarese invita cittadini e visitatori a un'esperienza unica con "Guariento in Musica", in programma domenica 25 maggio 2025 alle 10:30.

Petrarca in musica, il concerto al Complesso Beato Pellegrino

Il concerto "Petrarca in Musica" si terrà mercoledì 21 maggio alle 18.30 al Complesso Beato Pellegrino di Padova.