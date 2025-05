Buon onomastico Rita oggi 22 maggio | immagini e gif di auguri da inviare via social

Oggi, 22 maggio, si celebra Santa Rita da Cascia, protettrice delle donne in difficoltà. Per l’occasione, ecco immagini e GIF di auguri da condividere sui social. Festeggia con affetto questa santa, simbolo di speranza e resilienza, e invia i tuoi migliori auguri a chi porta il nome Rita in questa giornata speciale!

Il 22 maggio si festeggia Santa Rita da Cascia al secolo Margherita Lotti, religiosa italiana del monastero eremitano di Santa Maria Maddalena. Beatificata da papa Urbano VIII nel 1628, è stata proclamata santa da papa Leone XIII nel 1900. Protettrice delle donne sposate infelicemente, casi disperati e apparentemente impossibili, protettrice dei serigrafi e copatrona di Napoli. Rita, la Santa degli impossibili e l'Avvocata dei casi disperati. La Santa degli impossibili e Avvocata dei casi disperati è nata a Roccaporena, frazione montagnosa a 5 chilometri da Cascia (in provincia di Perugia).

Auguri di buon onomastico Rita; Santa Rita da Cascia onomastico, le migliori frasi d'auguri; 22 maggio, Santa Rita da Cascia: IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico [GALLERY]; DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI' 22 MAGGIO 2025.

