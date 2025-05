bullizzato dai coetanei perché è diverso

Essere bullizzati perché diversi ci richiama alla consapevolezza che ciascuno di noi è "di-verso", portatore di poesia, sentimenti ed emozioni. Il film “Pantaloni rosa” ha acceso in noi rabbia e amarezza, ma anche una crescente sensibilità. Dall’altra parte, rivedendo quella storia, ci rendiamo conto dell’importanza di rispetto e solidarietà per creare un mondo più giusto e umano.

Siamo fatti "di-versi", ognuno ha della poesia, dei sentimenti, delle emozioni dentro di sé. L’aver visto il film “Pantaloni rosa” ha scosso le nostre coscienze, è prevalsa una sensazione di rabbia per quanto accaduto al protagonista. Amarezza e forse anche un po’ di paura. Dall’altra parte ha scatenato la voglia di reagire, di raccontare. Vogliamo riportarvi la storia di Daniel (nome di fantasia per ragioni di privacy), un ragazzo di 17 anni dai capelli lunghi e occhi grandi dai quali traspare un velo di tristezza per quanto vissuto nonostante la giovane età. 🔗Leggi su Ilgiorno.it