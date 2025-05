Bulgaria a un passo dall' euro | l' ingresso previsto nel 2026

La Bulgaria si avvicina sempre più all’ingresso nell’Eurozona, con l’ingresso previsto per il 2026. Nonostante la proposta del presidente di rinviare l’introduzione tramite referendum sia stata dichiarata “inammissibile”, il paese si conferma pronto a adottare l’euro, avvicinando ulteriormente la strada verso l’adesione ufficiale e stabile alla moneta unica europea.

La Bulgaria sempre più vicina all'ingresso nell' Eurozona. È stata infatti dichiarata "inammissibile" la proposta del presidente bulgaro di ritardare - mediante referendum - l’introduzione dell’euro a poche settimane dal possibile via libera dell’Unione europea all’ingresso previsto per il 1°gennaio 2026. Il premier bulgaro Rosen Željazkov aveva accusato il presidente Rumen Radev di "strumentalizzare la questione dell’euro per promuovere un proprio futuro progetto politico". E ancora: "Questa posizione conferma tutte le azioni intraprese dall’esecutivo e dalla Banca nazionale bulgara a sostegno delle misure volte a raggiungere le condizioni per l’effettiva introduzione dell’euro a partire dal 1° gennaio 2026 con tutti i meccanismi di protezione per la società bulgara". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un milione e 200mila euro per le strade di Pontedellolio. Chiesa: «Un significativo passo avanti»

Un milione e 200mila euro saranno investiti nelle strade di Pontedellolio, segnando un importante progresso per la manutenzione infrastrutturale.

"Sono in fuga dall'Afghanistan": 53enne versa 7.500 euro ad una donna di Parma ma è una truffa

Un 53enne originario della provincia di Ancona è stato truffato da una donna nigeriana residente a Parma, che si era spacciata per una persona in fuga dall'Afghanistan.

Le Marche tra le regioni più colpite dall’inflazione: +436 euro a famiglia in un anno

Nelle Marche, l'inflazione sta facendo sentire il suo peso, con un incremento medio di 436 euro a famiglia nell'ultimo anno.

Su questo argomento da altre fonti

Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026 | .it; L’Europa che non vuole l’euro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ingresso della Bulgaria nell’Eurozona: stretta sul gioco non autorizzato e rafforzamento della cooperazione europea contro le attività illecite

Lo riporta agimeg.it: Ingresso Bulgaria nell'Eurozona il vicepremier Zafirov annuncia una stretta sul gioco illegale, definendo il fenomeno una questione di sicurezza nazionale.