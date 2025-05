Bud Terence e le nostre colonne sonore

È arrivato il momento di ‘Falcomics’, il festival dedicato alla cultura pop in scena al Parco Kennedy, con l’attesissimo debutto domani alle 16. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto degli Oliver Onions di sabato alle 21, promette di incantare gli appassionati di colonne sonore. Prepariamoci a immergerci in un mondo di musica, arte e nostalgia.

C'è grande attesa per il debutto di 'Falcomics', il festival dedicato alla cultura pop che sarà inaugurato domani (ore 16) al parco Kennedy. E fra tutti gli eventi in programma ad essere particolarmente atteso è il concerto degli Oliver Onions di sabato (ore 21). I fratelli Guido e Maurizio De Angelis proporranno un vero e propri 'best of' delle loro mitiche colonne sonore, e non solo. A partire da ".altrimenti ci arrabbiamo!", uno dei tanti film interpretati da Bud Spencer e Terence Hill e musicati dalla coppia.

