Brescia | Svuotacantine

Domenica 25 maggio, nel quartiere del Carmine a Brescia, torna la tradizionale giornata dello svuotacantine. Alla dodicesima edizione, l'evento promuove il riciclo e il riuso, condividendo l'idea che ciò che non serve più a noi può essere utile ad altri, e viceversa. Un'occasione per scoprire, scambiare e contribuire a un ambiente più sostenibile.

