Brambati senza filtri | Per il percorso fatto la Juve non merita di andare in Champions Conte? Voglio dire una cosa su di lui

Massimo Brambati si lascia andare a dichiarazioni senza filtri sulla Juventus, sottolineando come il percorso fatto dalla squadra non meriti la qualificazione alla Champions. Nel suo intervento a TMW Radio, l’ex calciatore critica le recenti performance della squadra di Tudor e si concentra su temi caldi come il ruolo di Conte e le sfide in vista della trasferta contro il Venezia.

Brambati senza filtri: le sue dichiarazioni sulla Juventus di Tudor, attesa nel weekend dalla trasferta sul campo del Venezia. Cosa ha detto. Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della Juventus, attesa dalla trasferta di Venezia, e di Antonio Conte. Le sue dichiarazioni. CONTE – « Lui parla di un percorso sportivo e sono d’accordo con lui. La Champions è una competizione legata al momento, soprattutto quando vai avanti. Devi avere fortuna nei sorteggi, fortuna nell’incontrare una squadra che può essere non al meglio in quel momento. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambati senza filtri: «Per il percorso fatto la Juve non merita di andare in Champions. Conte? Voglio dire una cosa su di lui»

