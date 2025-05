Borsa di Tokyo apre in calo | Nikkei perde l' 111% in attesa dei negoziati Giappone-USA

La Borsa di Tokyo apre in calo, seguendo il declino di Wall Street e la crescita dei rendimenti obbligazionari. Gli investitori attendono con attenzione il terzo round dei negoziati commerciali tra Giappone e USA, mentre il Nikkei perde terreno, riflettendo l’incertezza sui colloqui imminenti. Un clima di attesa che influenza le Borse asiatiche in questa fase di mercato.

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, e in attesa dell'avvio del terzo round dei negoziati sul commercio, tra la delegazione del Giappone e l'amministrazione Trump a Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,11%, a quota 36.885,38, con una perdita di 413 punti. Sul fronte dei cambi lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 143,60, mentre è poco variato sull' euro, a 162,80.

