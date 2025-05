Borderlands 4 e la deludente risposta dei fan sui giochi da 80 dollari

Nel 2025, l’attesa per Borderlands 4 cresceva, ma la risposta dei fan si è rivelata sotto le aspettative, soprattutto riguardo ai prezzi elevati degli DLC da 80 dollari. Nonostante le anticipate novità, molti hanno espresso delusione per le scelte commerciali e le modalità di contenuto, mettendo in discussione il futuro della serie e il rapporto tra qualità e prezzo nel panorama videoludico.

Il panorama dei videogiochi nel 2025 si sta evolvendo rapidamente, con attese elevate per titoli di grande rilievo come Borderlands 4. Questa produzione, annunciata da Gearbox Software, ha suscitato grande interesse grazie a dettagli condivisi durante un approfondito evento di presentazione. Le recenti dichiarazioni di alcuni esponenti del settore hanno acceso un acceso dibattito sulla politica dei prezzi e sulle prospettive future dell’industria videoludica. l’anticipazione di borderlands 4 e il contesto di mercato. 🔗Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Borderlands 4 e la deludente risposta dei fan sui giochi da 80 dollari

Altre fonti ne stanno dando notizia

Borderlands 4: il CEO di Gearbox sul prezzo di 80$ per Switch 2: “Se siete veri fan, trovate il modo di acquistarlo”

Secondo drcommodore.it: I fan preoccupati per i possibili prezzi di Borderlands 4 e l'intervento di Randy Pitchford sul "trovare un modo di comprarlo se siete i fan" non ha aiutato.

Il budget di Borderlands 4 è enorme secondo quanto svelato dal CEO di Gearbox

Lo riporta msn.com: Borderlands 4 si prospetta un gioco enorme, soprattutto se usiamo come riferimento il budget che il team di sviluppo aveva a disposizione per la creazione dell'FPS.

Il commento sul prezzo di Borderlands 4 del CEO di Gearbox è 'volgare', per un membro di Larian Studios

Si legge su informazione.it: Randy Pitchford - ha da poco condiviso un commento sul prezzo di Borderlands 4, lo sparatutto in sviluppo presso la compagnia e in arrivo quest'anno. In breve, rispondendo a un fan preoccupato all'ide ...