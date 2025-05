Bonus sport 2025 da quando si potrà fare domanda

Il bonus sport 2025 sarà disponibile a partire dal 30 maggio alle ore 16:00, quando apre la prima finestra per presentare la domanda. Questo incentivo fiscale è rivolto alle imprese che effettuano donazioni in denaro per finanziare impianti sportivi pubblici gestiti da enti pubblici o in concessione, supportando così lo sviluppo dello sport nel nostro paese.

Dal 30 maggio 2025 alle ore 16:00 si apre la prima finestra temporale per richiedere il bonus sport 2025, un incentivo fiscale rivolto esclusivamente alle imprese che effettuano donazioni in denaro a favore di impianti sportivi pubblici, gestiti da enti pubblici o in concessione, anche da Enti del Terzo Settore (Ets). Il bonus sport, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e disciplinato dal Dpcm del 30 aprile 2019, consente di ottenere un credito d'imposta pari al 65 per cento delle somme donate.

