Bonny Juve è corsa a tre per il gioiellino del Parma | chi ci pensa in vista dell’estate La lista aggiornata

Bonny Juve scende in corsa tra tre club per il talentuoso attaccante del Parma. In vista dell’estate, la lista dei possibile acquirenti si fa sempre più interessante, con la Juventus tra i favoriti. Ecco l’aggiornamento sulla situazione di mercato e i nomi in lizza per assicurarsi il gioiellino parmense per la prossima sessione di trasferimenti.

Bonny Juve, è corsa a tre per il gioiellino del Parma: chi ci pensa in vista dell’estate. La lista aggiornata in vista della prossima sessione di mercato. Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juve in vista della sessione estiva ormai pronta ad aprire i propri battenti c’è anche Bonny, giovane attaccante che nel corso di questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Parma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oltre ai bianconeri ci sarebbero altri due club interessati al giocatore: si tratta del Napoli, già da tempo sulle sue tracce, e l’ Inter, pronta a inserirsi nel caso in cui dovessero andare a vuoto altri colpi nel reparto. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juve, è corsa a tre per il gioiellino del Parma: chi ci pensa in vista dell’estate. La lista aggiornata

