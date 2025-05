Bonan tuona | Inter presuntuosa così ha sprecato lo scudetto Due calciatori sono fondamentali

Alessandro Bonan analizza come l’Inter, con una gestione presuntuosa, abbia perso punti fondamentali in campionato, penalizzata anche dal successo in Europa. La perdita di concentrazione e alcune scelte strategiche, come le riserve a Como, hanno contribuito a sprecare lo scudetto, dimostrando come il percorso internazionale abbia influito negativamente sul rendimento in serie A.

L'Inter ha perso tanti punti in campionato. Alessandro Bonan sottolinea come il percorso meraviglioso in Europa abbia influenzato il Campionato in negativo e spiega il perché delle riserve a Como. PRESUNZIONE – L'Inter si è fatta scivolare un po' superficialmente il sogno scudetto. Alessandro Bonan, su Sky Sport, spiega come l'atteggiamento dei campioni d'Italia non gli sia andato a genio: « Utilizzare le riserve contro il Como mi sembra un segnale abbastanza indicativo. Proprio l'orientamento di tutto l'ambiente che la squadra ha, come lo stesso allenatore verso la finale di Champions.

