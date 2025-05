Bologna è qui la festa? Domenica la festa con il pullman scoperto per le via della città l’itinerario

Domenica a Bologna si svolgerà una grande festa per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Con un pullman scoperto, la città si animerà lungo un suggestivo itinerario tra le vie principali, rendendo omaggio alla storica conquista. Un momento di gioia e festa che unisce tifosi e cittadini per condividere questo importante traguardo del Bologna.

Bologna, domenica la festa per le vie della città con il pullman scoperto per festeggiare la Coppa Italia: l'itinerario previsto Il Bologna celebrerà domenica la storica conquista della Coppa Italia con una grande parata cittadina. La festa si terrà il giorno successivo all'ultima gara di campionato contro il Genoa e coinvolgerà tutta la città.

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico

Cinquantuno anni dopo l'ultima vittoria, il Bologna conquista la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico.

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye

Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

La festa del Bologna domenica 25 maggio: orario, percorsi, mobilità e divieti

La festa per il Bologna avrà inizio domenica alle 16.30.

Festa Coppa Italia, domenica la sfilata in parata del Bologna

Domenica il Bologna festeggerà con la città la conquista della Coppa Italia, trofeo che mancava da 51 anni, vinto trionfando all'Olimpico contro il Milan il 14 maggio.

Il percorso della festa per la Coppa Italia a Bologna: ecco le strade coinvolte

Il pullman scoperto, con i giocatori a bordo e il trofeo in bella vista, partirà dallo stadio Dall'Ara intorno alle 16.30.