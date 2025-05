Bilancio 2024 | performance economiche solide e investimenti record per lo sviluppo territoriale

Il bilancio 2024 di ETRA S.p.A., approvato dall'Assemblea dei Sindaci con ampia maggioranza, evidenzia performance economiche solide e investimenti record per lo sviluppo territoriale. Questo risultato testimonia la forte coesione tra i Comuni soci e la fiducia crescente nella direzione dell’azienda, segnando un momento cruciale di crescita e prospettive promettenti nel contesto territoriale.

L'Assemblea dei Sindaci ha approvato con una larghissima maggioranza il bilancio di esercizio 2024 di ETRA S.p.A.SocietĂ benefit, segnando un momento di grande coesione tra i Comuni soci e una rinnovata fiducia verso la direzione intrapresa dall'azienda. A poco piĂą di un anno dalla sua.

