Bike sharing sul Tevere | Una proposta concreta

Venerdì prossimo in commissione verrà presentato un ordine del giorno firmato dal consigliere Federico De Salvo, sostenuto da Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria. La proposta concreta riguarda l'introduzione del bike sharing sul fiume Tevere, un progetto che mira a migliorare la mobilità sostenibile e l’accessibilità nel centro storico della città.

Sarà presentato in commissione venerdì prossimo l’ordine del giorno a firma del consigliere Federico De Salvo, sostenuto con dai consiglieri di Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria, Riccardo Vescovi, Laura Tanci, Simone Cenci e Lucia Maddoli. L’ordine del giorno impegna il sindaco e la Giunta "a valutare la realizzazione di postazioni di bike sharing lungo l’intero tratto fluviale del Tevere che collega Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni, passando per quartieri strategici come Ponte Felcino e Ponte Valleceppi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bike sharing sul Tevere: "Una proposta concreta"

