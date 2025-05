Big One al teatro Petrarca Stasera il Pink Floyd show

Stasera, alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, torna Big One - European Pink Floyd Show. Un concerto imperdibile per rivivere grandi successi come The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. A 30 anni dall’album "The Division Bell" e il suo tour, i Pink Floyd rivivranno in uno spettacolo ricco di emozioni e musica intramontabile.

SarĂ possibile riascoltare successi come The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Stasera alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, appuntamento con Big One - European Pink Floyd Show. Sono passati 30 anni dall’uscita dell’album "The Division Bell" ed il conseguente tour che e` stato quello con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 citta` e segnando l’epico finale e l’ultima pagina scritta da una delle rock band piu` influenti della storia che e` poi diventata un magnifico disco live in "Pulse". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Big One al teatro Petrarca. Stasera il Pink Floyd show

Scopri altri approfondimenti

Il “Gianni Schicchi” di Puccini incanta Oroarezzo al Teatro Petrarca, tra musica, gioielli e grande tradizione operistica

Il Gianni Schicchi di Puccini ha incantato il pubblico di Arezzo al Teatro Petrarca, unendo la magia della musica con l'eleganza di Oroarezzo.

Il 'Gianni Schicchi' di Puccini incanta Oroarezzo al Teatro Petrarca

Il "Gianni Schicchi" di Puccini ha incantato il pubblico di Arezzo al Teatro Petrarca. L'evento, svoltosi il 12 maggio 2025 in occasione di Oroarezzo – International Jewelry Exhibition, ha catturato gli spettatori con la sua brillantezza comica e la meravigliosa musica del compositore, creando un'atmosfera unica e memorabile per tutti gli amanti dell'opera.

Stasera la community internazionale di Oroarezzo va a teatro per l’Opera. In scena, al teatro Petrarca, il “Gianni Schicchi”

Arezzo, 12 maggio 2025 – Questa sera la community internazionale di Oroarezzo si riunisce al teatro Petrarca per una straordinaria performance di

Approfondimenti da altre fonti

Big One live. Pink Floyd Show al Petrarca

lanazione.it scrive: Da The Dark Side of the Moon a Wish You Were Here. Succesi da riascoltare giovedì 22 maggio alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, con Big One - European Pink Floyd Show alla presenza di quella ...

Pink Floyd ad Arezzo, il tributo dei Big One in concerto al Petrarca

Scrive corrierediarezzo.it: Giovedì 22 maggio al Teatro Petrarca si terrà il concerto dei Big One, la migliore tribute band dei Pink Floyd in Europa. Un appuntamento speciale che fa tappa ad Arezzo con la penultima data del ...