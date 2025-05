Bianucci | Fronte compatto contro i licenziamenti

Bianucci si schiera compatto contro i licenziamenti, definendoli inaccettabili per un’azienda non in crisi. Dopo aver sospeso la cassa integrazione a marzo 2024 per esigenze di maggiori ore, ora la decisione di licenziare 22 lavoratori sorprende e preoccupa il territorio, evidenziando la mancanza di rispetto e responsabilità verso chi ha dato contribuito alla crescita aziendale.

“E’ inaccettabile che un’azienda non in crisi, che solo nel marzo 2024 sospendeva la cassa integrazione perché aveva la necessità di ore lavoro maggiori a quelle concesse dagli ammortizzatori sociali, possa da un momento all’altro avviare il licenziamento di 22 lavoratrici e lavoratori. Il territorio è chiamato a rispondere con forza, e per questo chiediamo un fronte compatto delle istituzioni e delle associazioni di categoria a difesa di uno dei poli produttivi più importanti della nostra area”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bianucci: "Fronte compatto contro i licenziamenti"

