Bertinoro al voto | oltre 200 persone per il confronto tra i candidati

A Bertinoro, oltre 200 persone hanno partecipato a un confronto tra i candidati alle prossime amministrative. Durante due ore intense di dialogo, sono state affrontate circa quindici domande, senza attacchi personali e con alcune repliche. Un appuntamento importante, culminato con un forte invito a tutti a votare domenica 25 e lunedì 26, per scegliere il futuro della città .

Due ore fitte di risposte a una quindicina di domande, nessun attacco personale, qualche replica su cose dette dall’altro contendente, ma, soprattutto, un appello affinchè tutti vadano a votare per le prossime amministrative a Bertinoro che si terranno esattamente tra tre giorni: domenica 25 e lunedì 26 maggio. L’aula magna della scuola media di Santa Maria Nuova Spallicci era gremita, con circa 200 persone ad assistere al dibattito che si è tenuto martedì sera tra i candidati sindaci Giorgio Bernaroli, sostenuto dalla lista ‘Voltare Pagina’, e Filippo Scogli, l’aspirante primo cittadino della lista ‘Insieme per Bertinoro’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro al voto: oltre 200 persone per il confronto tra i candidati

Leggi anche questi approfondimenti

Lotta alla pirateria, tolleranza zero: individuati oltre 2.200 utenti finali del "pezzotto"

La lotta alla pirateria nel calcio adotta una strategia di tolleranza zero, estendendo l'azione contro gli utenti finali del "pezzotto".

Università e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto

La Regione Siciliana affronta il problema del caro-affitti con un investimento di quasi 4 milioni di euro, destinati a ristrutturare oltre 200 posti letto per studenti fuorisede.

Campania, oltre 1.200 studenti e volontari a Castel Volturno per l’ambiente

Venerdì 9 maggio, Castel Volturno ha ospitato una straordinaria giornata di cittadinanza attiva, con la partecipazione di oltre 1.

Ne parlano su altre fonti

Bertinoro al voto: oltre 200 persone per il confronto tra i candidati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bertinoro al voto: oltre 200 persone per il confronto tra i candidati

Segnala msn.com: Due ore fitte di risposte a una quindicina di domande, nessun attacco personale, qualche replica su cose dette dall’altro contendente, ma, soprattutto, un appello affinchè tutti vadano a votare per le ...