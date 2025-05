Benji & Fede annunciano le date del Tour estivo 2025

Benji & Fede, il duo più amato d’Italia, annunciano le date del loro tour estivo 2025, prodotto da Vivo Concerti. La tournée prenderà il via ad Augusta il 18 maggio e si svolgerà in diverse città italiane, portando sul palco il loro talento unico. Un evento imperdibile per i fan pronti a vivere emozioni indimenticabili durante questa estate musicale.

Milano, 22 mag. (askanews) – Benji & Fede – il duo più amato d’Italia che ha battuto ogni record – annunciano le date, prodotte da Vivo Concerti, del Tour estivo 2025. La tournée inizierà da Augusta (SR) (domenica 18 maggio 2025 @ Piazza Castello), per proseguire a Massa Carrara (venerdì 11 luglio 2025 @ Carrara Fiere), Luco dei Marsi (AQ) (domenica 24 agosto 2025 @ Piazza Umberto I), Roma (mercoledì 17 settembre 2025 @ Roma Summer Fest) e si concluderà Milano (venerdì 19 settembre 2025 @ Kozel Carroponte). 🔗Leggi su Ildenaro.it

