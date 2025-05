Benji & Fede annunciano le date del loro tour estivo

Benji & Fede annunciano le date del loro tour estivo 2025, prodotto da Vivo Concerti. Il duo più amato d’Italia partirà da Augusta il 18 maggio e toccherà diverse città. I biglietti saranno disponibili da domani. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate all’insegna della loro musica!

Benji & Fede annunciano le date del tour estivo 2025, i biglietti sono in vendita da domani. Benji & Fede – il duo più amato d’Italia che ha battuto ogni record – annunciano le date, prodotte da Vivo Concerti, del tour estivo 2025. La tournée inizierà da Augusta (SR) (domenica 18 maggio 2025 @ Piazza Castello), per proseguire a Massa Carrara (venerdì 11 luglio 2025 @ Carrara Fiere), Luco dei Marsi (AQ) (domenica 24 agosto 2025 @ Piazza Umberto I), Roma (mercoledì 17 settembre 2025 @ Roma Summer Fest) e si concluderà Milano (venerdì 19 settembre 2025 @ Kozel Carroponte). 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Benji & Fede annunciano le date del loro tour estivo

Altre letture consigliate

Village People, Benji & Fede e non solo: i concerti a Marina di Carrara

Carrara, 12 maggio 2025 – Prende il via IMMensamente, la nuova stagione di concerti di LEG Live Emotion Group e Comune di Carrara.

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone"

Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone.

Da Ranma a Twilight of the Gods: le serie da recuperare dopo Asterix & Obelix

...buona notizia è che ci sono altre serie animate pronte a farvi ridere e avventurare! Scoprite queste cinque gemme che, con il loro piglio irriverente e le storie avvincenti, celebrano lo stesso spirito ostinato di Asterix e Obelix.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Village People Benji & Fede e non solo | i concerti a Marina di Carrara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Benji & Fede annunciano le date del Tour estivo 2025

Riporta spettacoli.tiscali.it: Milano, 22 mag. (askanews) - Benji & Fede - il duo più amato d'Italia che ha battuto ogni record - annunciano le date, prodotte da Vivo Concerti, ...

Benji & Fede tornano con un tour estivo 2025 in diverse città italiane tra cui roma e milano

Come scrive gaeta.it: Benji & Fede annunciano il tour estivo 2025 con tappe a Massa Carrara, Luco dei Marsi, Roma e Milano, dopo la reunion del 2024 e l’uscita dell’album rewind.

Benji e Fede, cambia tutto (di nuovo). Polemica web: fans delusi

Secondo msn.com: Oggi, però, sui social Benji e Fede hanno annunciato una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca per quei fans che non vedevano l’ora di rivederli e emozionarsi con un loro concerto.