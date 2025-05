Benedetta Bottega chiude | Riaprirò a Segromigno

Dopo 20 anni, Benedetta Taddeucci, nota come “commerciante controcorrente”, chiude la Bottega e si prepara a riaprire a Segromigno, lasciando il centro storico. Con entusiasmo, annuncia l’inaugurazione domenica 15 giugno alle 16 in via dei Bocchi, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e una sfida alla tradizione.

Dopo 20 anni è tempo di cambiare per Benedetta Taddeucci che si definisce "commerciante controcorrente". "Sì dopo tanti anni, 7 solo in Chiasso Barletti e prima in via Cenami, lascio il centro storico e trasferisco l'attività in via dei Bocchi a Segromigno dove inaugurerò domenica 15 giugno alle 16.30". Una decisione presa e già perfettamente calendarizzata, ma senza sassolini nella scarpa. "Amo la città, qui lascerò un pezzetto di cuore. Non è stata una decisione facile ma un po' a me piace anche andare controcorrente", dice Benedetta che prima ha dato vita a un irresistibile scrigno di cioccolata e poi alla " Bottega di Benedetta " tutta da esplorare, dalle golosità per il palato agli oggetti vintage e di modernariato recuperati con cura.