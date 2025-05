Basket serie B | Ruvo di Puglia - Pielle Livorno trasferte a rischio per le semifinali playoff

Le semifinali playoff di basket tra Ruvo di Puglia e Pielle Livorno sono a rischio: le trasferte potrebbero svolgersi senza tifosi ospiti. L'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive ha deciso di rimandare al Comitato analisi per la sicurezza, evidenziando preoccupazioni sulla sicurezza e l'ordine pubblico durante le partite in trasferta.

Le semifinali playoff tra Ruvo di Puglia e Pielle Livorno rischiano di doversi giocare senza la presenza dei tifosi ospiti. Al momento l'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, come si legge nella determina 26 del 22 maggio 2025, ha rimandato al Comitato analisi per la sicurezza.

