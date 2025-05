Basket | Europei 2029 in Spagna Grecia Estonia e Slovenia

L'Europa si prepara alla 43ª edizione degli Europei di basket nel 2029, che si svolgerà in Spagna, Grecia, Estonia e Slovenia. Le città di Madrid, Atene, Tallinn e Lubiana ospiteranno le fasi iniziali, mentre Madrid ospiterà la decisiva fase a eliminazione diretta. La FIBA ha annunciato questa entusiasmante collaborazione tra nazioni per un evento sportivo di grande calibro.

Si terrà a Madrid (Spagna), Atene (Grecia), Tallinn (Estonia) e Lubiana (Slovenia) l’edizione numero 43 degli Europei di pallacanestro maschile 2029. Lo ha comunicato oggi la FIBA, che ha anche diramato il fatto che sarà la capitale spagnola a ospitare la fase finale, quella a eliminazione diretta. Ma non è solo questa la notizia: la Spagna fa le cose in grande, perché l’intenzione è di organizzare la gara inaugurale nel rinnovato Stadio Santiago Bernabeu, il cui nome è inestricabilmente legato al Real Madrid nel calcio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Europei 2029 in Spagna, Grecia, Estonia e Slovenia

